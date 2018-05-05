Россияне в плей-офф НХЛ: 29 сейвов Василевского, точный бросок Кучерова

Сегодня, 5 мая, в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча в рамках этапа плей-офф. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков, форвард Никита Кучеров прервал свою голевую засуху, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» с тремя россиянами в составе повела в серии с «Бостон Брюинз» со счётом 3-1.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время на льду
|Счёт в серии
|Кучеров (н)
Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
|1+0
0
|0
+1
|0
0
|5
1
|1
1
|17.50
12.08
|3-1
3-1
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт в матче
|Счёт в серии
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|29 из 32
|90,6
|4:3 ОТ
|3-1
Кучеров наконец-то забил! А Маршан снова лизнул соперника
Голы — голами, но никогда ещё слова «хоккей» и «лизать» не употреблялись вместе так часто.