Россияне в плей-офф НХЛ: 29 сейвов Василевского, точный бросок Кучерова

Сегодня, 5 мая, в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча в рамках этапа плей-офф. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков, форвард Никита Кучеров прервал свою голевую засуху, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» с тремя россиянами в составе повела в серии с «Бостон Брюинз» со счётом 3-1.

Игрок Клуб Очки "+/-" Штраф Броски Хиты Время на льду Счёт в серии Кучеров (н)



Сергачёв (з) «Тампа-Бэй»



«Тампа-Бэй» 1+0



0 0



+1 0



0 5



1 1



1 17.50



12.08 3-1



3-1

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Василевский «Тампа-Бэй» 29 из 32 90,6 4:3 ОТ 3-1