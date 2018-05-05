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Россияне в плей-офф НХЛ: 29 сейвов Василевского, точный бросок Кучерова

Россияне в плей-офф НХЛ: 29 сейвов Василевского, точный бросок Кучерова
Хоккей / НХЛ

Сегодня, 5 мая, в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча в рамках этапа плей-офф. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков, форвард Никита Кучеров прервал свою голевую засуху, а «Тампа-Бэй Лайтнинг» с тремя россиянами в составе повела в серии с «Бостон Брюинз» со счётом 3-1.

ИгрокКлубОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыВремя на льдуСчёт в серии
Кучеров (н)

Сергачёв (з)		«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй»		1+0

0		0

+1		0

0		5

1		1

1		17.50

12.08		3-1

3-1
ВратарьКлубБроски%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Василевский«Тампа-Бэй»29 из 3290,64:3 ОТ3-1
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