Денисов: игра с Францией была очень важна для белорусов, стыдно за такой счёт

Защитник сборной Беларуси по хоккею Владимир Денисов подвёл итоги матча чемпионата мира, в котором его команда крупно проиграла французам (2:6).



«Поражение есть поражение, неприятно проигрывать с таким счётом. Мы перебросали французов, но у них всё залетало. Счёт где-то даже не по игре. Все команды разные по мастерству, но настраиваться надо на каждого. Игра с Францией для нас была очень важна. Но такой счёт… Наверное, некоторые игроки недопонимали важность матча. Где-то даже стыдно. Мы должны помогать нашим молодым вратарям. На этом чемпионате мира мы должны выигрывать у конкурентов и достойно играть с фаворитами», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

Сборная Беларуси крупно проиграла команде Франции на ЧМ-2018 по хоккею