Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 8-е очко в плей-офф

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей в пятой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, идёт второй период).

Российский форвард помог реализовать большинство нападающему Патрику Хёрнквисту на 28-й минуте матча и вывести «Пингвинз» вперёд. Вторым ассистентом выступил нападающий «Питтсбурга» Фил Кессел. Всего на счету Малкина в нынешнем плей-офф стало 8 (4+4) очков в 8 матчах.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Питтсбурга».