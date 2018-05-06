Малкин и ещё 2 игрока «Питтсбурга» заработали «-4» в игре с «Вашингтоном»

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду переиграл «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли со счётом 6:3. Счёт в серии стал 3-2 в пользу подопечных Барри Тротца, которых отделяет одна победа от выхода в финал Восточной конференции.

Крайне неудачным образом сложился матч для трёх игроков команды Майка Салливана. Нападающие Патрик Хёрнквист, Евгений Малкин и Фил Кессел завершили матч с показателем полезности «-4». Российский форвард провёл на льду 18 минут 10 секунд и отметился результативной передачей в большинстве.