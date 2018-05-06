Францоуз: восхитительно, что Чехия совершила такой камбэк в матче со словаками

Голкипер сборной Чехии по хоккею Павел Францоуз остался впечатлен исходом матча чемпионата мира со словаками, в котором его команда одержала волевую победу в овертайме (3:2).



«Сборной Чехии удалось спасти матч в концовке, что совершенно удивительно. Это восхитительно, что мы реально вышли как на последний бой и сравняли счёт, удалось совершить такой камбэк. Конечно, после этого словаки психологически надломились, и это помогло нам довести дело до победы.

Атмосфера на трибунах была нереальной. Когда мы только-только начали выходить на лёд, у меня пошли мурашки по коже. Никто из нас не ожидал такого. Понравилось, как наши и словацкие болельщики поддерживали команды, обе стороны выглядели потрясающими», — сказал Францоуз в интервью изданию Isport.blesk.cz.