Шестёркин дебютировал на чемпионате мира, заменив в воротах Кошечкина

Начался третий период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Австрии и России (0:6). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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После 40 минут игры голкипер Василий Кошечкин уступил место в воротах Игорю Шестёркину, который играет в третьем периоде и проводит дебютный в карьере матч на чемпионате мира по хоккею. Голкипер магнитогорского «Металлурга» успел парировать все 14 бросков из 14, которые австрийцы сумели нанести по воротам российской национальной команды.
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Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».