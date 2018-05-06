Шестёркин дебютировал на чемпионате мира, заменив в воротах Кошечкина

Начался третий период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Австрии и России (0:6). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею — 2018

После 40 минут игры голкипер Василий Кошечкин уступил место в воротах Игорю Шестёркину, который играет в третьем периоде и проводит дебютный в карьере матч на чемпионате мира по хоккею. Голкипер магнитогорского «Металлурга» успел парировать все 14 бросков из 14, которые австрийцы сумели нанести по воротам российской национальной команды.