Сборная России разгромила Австрию в матче чемпионата мира — 2018 по хоккею

Сборная России выиграла свой второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Австрии со счётом 7:0 (3:0, 3:0, 1:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018



Дубль на свой счёт записал Михаил Григоренко. Ещё по одному точному броску произвели Артём Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.



Следующий матч сборная России проведёт с командой Беларуси. Встреча состоится в понедельник, 7 мая, начало запланировано на 17:15 мск.



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Сборная России уничтожила Австрию на ЧМ-2018. LIVE Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».