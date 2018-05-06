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Сборная России разгромила Австрию в матче чемпионата мира — 2018 по хоккею

Фото: РИА Новости
Сборная России разгромила Австрию в матче чемпионата мира — 2018 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России выиграла свой второй матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва разгромили команду Австрии со счётом 7:0 (3:0, 3:0, 1:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Дубль на свой счёт записал Михаил Григоренко. Ещё по одному точному броску произвели Артём Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.

Следующий матч сборная России проведёт с командой Беларуси. Встреча состоится в понедельник, 7 мая, начало запланировано на 17:15 мск.

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ЧМ-2018
06 мая 2018, воскресенье. 13:15 МСК
Австрия
0 : 7
0:3, 0:3, 0:1
Россия
0:1 – Григоренко – 09:34 (5x5), 0:2 – Анисимов (Бучневич) – 11:42 (5x5), 0:3 – Барабанов (Михеев, Яковлев) – 13:19 (5x5), 0:4 – Григоренко (Анисимов) – 23:52 (5x5), 0:5 – Капризов (Дацюк, Дадонов) – 29:07 (5x5), 0:6 – Мамин (Капризов) – 37:58 (5x5), 0:7 – Михеев – 53:55 (5x5)
Сборная России уничтожила Австрию на ЧМ-2018. LIVE
Команда Ильи Воробьёва играет на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео – в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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