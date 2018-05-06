Защитник Владислав Гавриков провёл на льду больше 20 минут в матче с Австрией

Стало известно игровое время хоккеистов сборной России по итогам победного матча на чемпионате мира с национальной командой Австрии. Российская команда праздновала разгромную победу со счётом 7:0.



Больше всех времени на льду провёл защитник Владислав Гавриков — 20 минут 13 секунд. Меньше всех — нападающий Александр Барабанов — 11 минут 33 секунды.



Игровое время хоккеистов сборной России в матче с командой Австрии.