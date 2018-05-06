Никита Гусев пропустит раскатку сборной России перед игрой с Беларусью

Завтра, 7 мая, в утренней раскате сборной России примут участие игроки резерва. Однако из-за того, что нападающий национальной команды Никита Гусев не заявлен и не аккредитован на чемпионате мира в Дании, он не может тренироваться и не выйдет на лёд, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018



Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв заявил, что Гусев не сыграет в завтрашнем матче с командой Беларуси и тренируется по индивидуальной программе.