Салливан: «Питтсбургу» нужно выиграть один хоккейный матч, дальше не заглядываю

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мыслями о шестой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2-3 в серии), которая состоится в ночь на 8 мая по московскому времени.

«Я знаю, что предыдущая игра оставила у ребят позитивные ощущения. Мы должны извлечь правильный урок из допущенных ошибок и быть готовыми к вызову, который стоит перед нами теперь. Но я знаю, что парни с нетерпением ждут этого шанса. Считаю, что вопрос в командном характере и в тех людях, которые собраны в этой раздевалке. Эти ребята — бойцы, они любят соревноваться. Они знают, какой ценой достаются победы. Они не боятся вызовов, а, наоборот, приветствуют ситуации такого типа. Так что наша вера в этих ребят чрезвычайно высока. Это закалённая боями группа, и я знаю, что они ждут не дождутся завтрашнего шестого матча.

Крайне важно, с каким настроем выйдем на игру. Я верю, что он у наших ребят будет правильным. Они в себя верят. Они знают, что способны выиграть. Всё, что мы стремимся сделать, — это выйти и выиграть один хоккейный матч. Это всё, что нам нужно. Я знаю, что нам это по силам. Дальше этой цели мы не заглядываем», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.