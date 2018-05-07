Киселевич стал лидером по игровому времени в матче ЧМ-2018 по хоккею с Беларусью

Сборная России одержала разгромную победу над командой Беларуси в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, игра закончилась со счётом 6:0.



Лидерами по игровому времени в составе российской сборной стали защитники Богдан Киселевич и Динар Хафизуллин, которые провели на льду 19.42 и 18.56 соответственно. Лидером по набранным очкам стал капитан сборной Павел Дацюк, записавший в свой актив два гола и одну результативную передачу.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

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