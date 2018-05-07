Россия — Беларусь — 6:0. Видеообзор матча ЧМ по хоккею – 2018

Сборная России одержала разгромную победу над командой Беларуси в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, игра закончилась со счётом 6:0.



Заброшенные шайбы в свой актив записали нападающие российской сборной Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин, Кирилл Капризов и Павел Дацюк, оформивший дубль. Сухой матч провёл голкипер Игорь Шестёркин.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Трус не спас Беларусь. 20:0 у России, но халява закончилась Команда Ильи Воробьёва разучилась пропускать и ставит рекорды на чемпионате мира в Дании.

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