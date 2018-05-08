Овечкин: наконец-то это случилось, мы их обыграли!

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции.

«Наконец-то это случилось, мы их обыграли! Это была непростая серия и отличный матч. Это что-то особенное! Мы никогда там не были, я счастлив!

В овертайме надо было принимать решение, Кузя был открыт, и я старался сделать хорошую передачу. В прошлом матче он сделал то же самое, забил при выходе один в одного. Вся команда старалась, мы потеряли несколько ключевых игроков, другие ребята заняли их место.

Это очень важная победа для клуба, теперь ждём серию с «Тампой». Мы ждали слишком долго! Наконец мы обыграли «Питтсбург» и вышли в следующий раунд. Мы не едем домой, не едем в отпуск, а продолжаем борьбу. Это круто, надо наслаждаться этим и не останавливаться», — сказал Овечкин в послематчевом итервью.