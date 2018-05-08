ФХР подтвердила, что Малкин не сыграет за Россию на ЧМ по хоккею—2018

Федерация хоккея России подтвердила, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею 2018 года в Дании. Команда Малкина вылетела из Кубка Стэнли после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (2-4) в серии второго раунда.
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«Нападающий Евгений Малкин не сможет приехать в сборную из-за травмы колена. Желаем скорейшего выздоровления, всегда ждём Евгения в сборной! Благодарим его и всех болельщиков сборной России за поддержку! Она очень важна для нашей команды!» — сообщается в официальном заявлении ФХР.
Евгений Малкин не примет участия в чемпионате мира по хоккею — 2018