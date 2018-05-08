«Авангард» заключил договор о сотрудничестве с «Югрой», информирует официальный сайт омского клуба.

«Согласно договору, «Авангард» сможет делегировать в команду из Ханты-Мансийска до 10 игроков для повышения их мастерства по ходу выступления в чемпионате Высшей хоккейной лиги», — сообщается в официальном заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, ханты-мансийский клуб 28 марта 2018 года был исключён из состава участников Континентальной хоккейной лиги решением совета директоров КХЛ, которое было принято на основании рейтинга клубов. После этого руководство «Югры» подало документы для участия в ВХЛ, которые прошли проверку, и клуб был принят в состав участников лиги.