Тренер Чехии: когда Пастрняк и Крейчи приедут в Данию, буду просто счастлив

Тренер сборной Чехии Ярослав Шпачек прокомментировал возможный приезд в национальную команду нападающих «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка и Давида Крейчи.



«Когда ребята приедут в сборную Чехии, я буду просто счастлив. Конечно, это заденет игровое время тех игроков, которые в команде с самого начала турнира. Но Крейчи и Пастрняк входят в число лучших игроков НХЛ и определённо помогут команде. Разумеется, в четверг они точно не сыграют. Последнее место в заявке будет закрыто завтра», — цитирует Шпачека Hokej.cz.