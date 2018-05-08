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Репортёр Washington Post — об игре Кузнецова: сыну Карлсона подойдёт имя Евгений

Репортёр Washington Post — об игре Кузнецова: сыну Карлсона подойдёт имя Евгений
Хоккей / НХЛ

Репортёр Washington Post Изабель Хуршудян пошутила над защитником «Вашингтон Кэпиталз» Джоном Карлсоном. У игрока обороны недавно родился сын, и журналист предложила ему имя Евгений, поскольку гол Евгения Кузнецова принёс победу в серии с «Питтсбург Пингвинз» (4-2).

«У нового ребёнка Джона Карлсона есть имя — Руди. Я действительно надеялась на „Евгения“ после прошедшей ночи, но „Руди“ тоже здорово», — написала Хуршудян в своём «твиттере».

Посмотреть фото также можно в официальном «твиттере» Изабель Хуршудян.

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