Лучшие сейвы пятого игрового дня чемпионата мира—2018

Официальный канал ЧМ-2018 в YouTube опубликовал топ-5 сейвов пятого игрового дня чемпионата мира—2018 в Дании.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

В топ-3 вошли сразу два сейва голкипера сборной Швейцарии Леонардо Дженони в игре с Чехией (4:5 Б). На первой же позиции расположилось спасение вратаря команды Норвегии Ларс Хёугена в концовке второго периода матча с Финляндией (0:7). В перерыве перед третьим периодом он был заменён на Хенрика Хёукеланда.

Посмотреть видео также можно на официальном канале ЧМ-2018 в YouTube.