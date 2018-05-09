«Нью-Джерси Дэвилз» подписал контракт с 30-летним защитником

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» подписал контракт с защитником Брайаном Стрэйтом, сообщается на официальном сайте организации.

30-летний игрок обороны заключил двустороннее соглашение сроком на два года. Его средняя зарплата на уровне НХЛ составит $ 675 тыс. В нынешнем сезоне Стрэйт выступал за фарм-клуб «Дэвилз» в АХЛ, сыграв 61 матч. Брайан записал на свой счёт 8 (3+5) результативных баллов.

В НХЛ Стрэйт выступал за «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Виннипег Джетс».