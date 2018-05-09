Сошников: игры чехов не видел, смотрел только, как они провоцировали шведов

Нападающий сборной России Никита Сошников, который сегодня был дозаявлен в состав команды, рассказал о своих впечатлениях от этого события. Также форвард поделился мнением о следующем сопернике россиян — команде Чехии.

«Мне говорили: «Тренируйся, работай, готовься. Мы не знаем, кого заявим». Так что решение принималось в последний момент. Всё, что я мог делать, – тренироваться и быть готовым. Духом не падал, что падать. Сыграю или нет – это вопрос к тренерам, мне ничего не обещали. Думаю, пока меня рассматривают как 15-го нападающего.

Настрой у меня боевой. Мы тренировались, но, конечно, игровая практика – это совсем другое. Пока у нас не было соперников с нашим уровнем игры, с чехами будет интересный матч. Можно сказать, что я сразу попал под танки, но это не так. Впереди боевые игры, думаю, они будут шайба в шайбу, до первой ошибки.

Не видел ни одной игры чехов, смотрел только хайлайты, как они провоцировали шведов. Я тоже умею провоцировать? Надо понимать, что турнир короткий и любое ненужное удаление – плохо для команды. Если грамотно провоцировать – это одно, а не нервничать и отвечать на какие-то провокации я не собираюсь», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.