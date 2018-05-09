Бродо: Сошников понравился, но не знаю, будет ли «Сент-Луис» продлевать контракт

Генеральный менеджер сборной Канады Мартин Бродо рассказал о впечатлениях от игры нападающего Никиты Сошникова, а также высоко оценил вратарей из России.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

«Сборная России заявила Никиту Сошникова? Хорошо. Мы в «Сент-Луисе» провели обмен, чтобы получить его, немного посмотрели, как он играет. Он был травмирован почти всё время после обмена. Нам понравилось, что мы увидели. Он ограниченно свободный агент, посмотрим, будем продлевать с ним контракт или нет. Но нам он понравился. Хороший игрок, быстрый, любит силовую борьбу. Я не знаю, что в клубе собираются с ним сделать, это не моя работа, а моего босса. Здесь я с ним повидаться не успел.



Шестёркин и Сорокин? В России появляется много хороших молодых вратарей. Шестёркин – один из них. Тарасова недавно задрафтовал «Коламбус», Самсонова – «Вашингтон». На драфтах у меня была возможность посмотреть на них, потом сделал это в матчах. В России очень сильные вратари. Посмотрите, в НХЛ есть Василевский, Бобровский. Вы, ребята, известны своими атакующими игроками, но у вас и хорошие вратари есть», — передаёт слова Бродо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»