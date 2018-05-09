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ЧМ-2018: Германия одержала первую победу на турнире, разгромив Южную Корею

ЧМ-2018: Германия одержала первую победу на турнире, разгромив Южную Корею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Германии выиграла первый матч на чемпионате мира по хоккею — 2018. Подопечные Марко Штурма разгромили соперников из Южной Кореи со счётом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1).

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До этого немцы проиграли во всех трёх матчах. Корейцы с учётом сегодняшнего поражения проиграли уже четыре встречи кряду.

Дублем в составе сборной Германии отметился Ясин Эхлиз, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Леон Драйзайтль, Патрик Хагер, Фредерик Тиффельс и Янник Зайденберг. Южнокорейские хоккеисты ответили точным броском Брока Радунске.

ЧМ-2018
09 мая 2018, среда. 17:15 МСК
Германия
6 : 1
1:0, 3:0, 2:1
Южная Корея
1:0 – Драйзайтль (Плахта, Зайденберг) – 10:02 (5x4), 2:0 – Эхлиз (Плахта, Зайденберг) – 20:41 (5x4), 3:0 – Хагер (Хольцер, Драйзайтль) – 29:27 (5x4), 4:0 – Тиффельс (Михаэлис) – 34:42 (5x5), 5:0 – Эхлиз (Кагун, Драйзайтль) – 48:37 (5x5), 6:0 – Зайденберг (Плахта) – 52:33 (5x3), 6:1 – Радунске (Ан) – 57:01 (5x4)
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