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Чехия — Россия: форварды Пастрняк и Крейчи примут участие в утренней раскате

Чехия — Россия: форварды Пастрняк и Крейчи примут участие в утренней раскате
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающие «Бостон Брюинз» Давид Крейчи и Давид Пастрняк получили официальное разрешение от врачей клуба сыграть на чемпионате мира–2018.

В ближайшее время они отправятся в Данию, куда прибудут завтра рано утром. Чешские СМИ сообщают, что форварды примут участие в утренней раскате сборной Чехии. Тем не менее их участие во встрече с командой России остаётся под большим вопросом. Окончательное решение тренерский штаб примет по итогам личной встречи с хоккеистами.

Матч между сборными Чехии и России состоится 10 мая и начнётся в 21:15 по московскому времени.

День на ЧМ по хоккею: чехи пугают Россию Крейчи и Пастрняком
Но пока что они прекрасно обходятся своими силами.
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