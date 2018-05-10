Нападающие сборной Чехии Давид Пастрняк и Давид Крейчи пришли на «Роял-Арену», где в 21:15 мск начнётся матч со сборной России в рамках чемпионата мира по хоккею—2018, сообщает специальный корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев с места события.



Напомним, оба форварда «Бостон Брюинз» только сегодня прибыли в расположение сборной Чехии. Их участие во встрече остаётся под вопросом, поскольку хоккеисты успели провести с командой только утреннюю раскатку. В интервью чешским СМИ оба хоккеиста отметили, что не сумели выспаться при перелёте из США в Данию.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Фото: «Чемпионат»