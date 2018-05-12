Шайба Овечкина и две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Тампу»

В первом финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:4 (0:2, 0:2, 2:0). Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Кэпиталз».



На 8-й минуте встречи счёт открыл форвард гостей Михал Кемпны с передачи российского форварда Евгения Кузнецова. За три секунды до окончания периода преимущество «столичных» удвоил Александр Овечкин, с передачи всё того же Кузнецова. В начале второго периода форварды «Вашингтона» Джей Бигл и Ларс Эллер довели счёт до крупного.

Хозяевам удалось размочить счёт на 44-й минуте поединка усилиями своего капитана Стивена Стэмкоса, которому ассистировал Никита Кучеров. Спустя 10 минут форвад «Лайтнинг» Ондржей Палат сокращает разрыв до двух шайб, но на большее хозяев не хватило.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на площадке 17 минут 40 секунд и набрал 2 (1+1) очка. Его соотечественник Евгений Кузнецов провёл на площадке 16 минут 52 секунды и отметился двумя результативными передачами. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов провёл на площадке 25 минут 24 секунды и один раз ассистировал партнёрам.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут и отдал одну результативную передачу и нанес три броска по воротам.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл на льду 40 минут, отразив 21 бросок из 25

Следующий матч пройдет в Тампе 14 мая.