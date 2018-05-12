Сборная Финляндии уверенно обыграла Канаду на чемпионате мира–2018 по хоккею

Сборная Финляндии одержала уверенную победу над командой Канады в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, игра закончилась со счётом 5:1 (0:0, 3:1, 1:1). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию.

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Дублем у финнов отметился Микко Рантанен, по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Янне Песонен, Ээли Толванен и Теуво Терявяйнен. У канадцев отличился Жан-Габриэль Пажо.

Сборная Финляндии выиграла четвёртый матч из пяти на чемпионате мира–2018. Канада потерпела второе поражение в пяти встречах.