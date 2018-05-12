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Сборная Финляндии уверенно обыграла Канаду на чемпионате мира–2018 по хоккею

Сборная Финляндии уверенно обыграла Канаду на чемпионате мира–2018 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Финляндии одержала уверенную победу над командой Канады в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, игра закончилась со счётом 5:1 (0:0, 3:1, 1:1). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию.

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Дублем у финнов отметился Микко Рантанен, по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Янне Песонен, Ээли Толванен и Теуво Терявяйнен. У канадцев отличился Жан-Габриэль Пажо.

Сборная Финляндии выиграла четвёртый матч из пяти на чемпионате мира–2018. Канада потерпела второе поражение в пяти встречах.

ЧМ-2018
12 мая 2018, суббота. 21:15 МСК
Канада
1 : 5
1:3, 0:0, 0:2
Финляндия
0:1 – Рантанен – 08:50 (5x5), 1:1 – Пажо (Хорват) – 10:55 (5x5), 1:2 – Песонен (Нутиваара, Толванен) – 13:48 (5x4), 1:3 – Рантанен (Гранлунд, Терявяйнен) – 16:35 (5x4), 1:4 – Толванен – 45:17 (5x5), 1:5 – Терявяйнен (Ахо, Кивистё) – 45:27 (5x5)
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