Шайба Овечкина и три очка Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Тампу»

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз».

По три балла за результативность в составе победителей записали на свой счёт форварды Евгений Кузнецов (1+2) и Ларс Эллер (1+2). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. В составе «Тампы» по два очка набрали Брейден Пойнт (1+1) и Стивен Стэмкос (1+1).

Защитник «столичных» Дмитрий Орлов провёл на площадке 22 минуты 44 секунды, нанёс 5 бросков и окончил матч с показателем полезности «+2».

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 6 секунд и отдал одну результативную передачу. Защитник хозяев Михаил Сергачёв нанёс 3 броска по воротам и окончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 37.

Третий матч серии состоится 16 мая мск в Вашингтоне.