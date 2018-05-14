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Шайба Овечкина и три очка Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Тампу»

Шайба Овечкина и три очка Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Тампу»
Хоккей / НХЛ

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз».

По три балла за результативность в составе победителей записали на свой счёт форварды Евгений Кузнецов (1+2) и Ларс Эллер (1+2). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. В составе «Тампы» по два очка набрали Брейден Пойнт (1+1) и Стивен Стэмкос (1+1).

Защитник «столичных» Дмитрий Орлов провёл на площадке 22 минуты 44 секунды, нанёс 5 бросков и окончил матч с показателем полезности «+2».

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 6 секунд и отдал одну результативную передачу. Защитник хозяев Михаил Сергачёв нанёс 3 броска по воротам и окончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 37.

Третий матч серии состоится 16 мая мск в Вашингтоне.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
14 мая 2018, понедельник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2 : 6
2:1, 0:3, 0:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Уилсон (Нисканен, Кузнецов) – 00:28 (5x5), 1:1 – Пойнт (Стэмкос, Хедман) – 07:08 (5x4), 2:1 – Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 10:22 (5x4), 2:2 – Смит-Пелли (Чиассон, Карлсон) – 22:50 (5x5), 2:3 – Эллер (Врана) – 38:58 (5x5), 2:4 – Кузнецов (Овечкин, Эллер) – 39:57 (5x4), 2:5 – Овечкин (Кузнецов, Уилсон) – 43:34 (5x5), 2:6 – Коннолли (Эллер, Карлсон) – 52:57 (5x5)
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