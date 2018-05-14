Карлсон установил рекорд «Кэпиталз» по очкам в одном плей-офф среди защитников

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз».

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон записал на свой счёт две результативные передачи. Американский защитник, проводящий всю карьеру в «Вашингтоне», набрал своё 13-е очко в нынешнем Кубке Стэнли. Таким образом, 28-летний Карлсон обновил рекорд «Кэпиталз» по очкам в плей-офф среди защитников, который ранее делил с Кевином Хэтчером и Скоттом Стивенсом (все — по 12 очков).

Видео второй передачи Карлсона можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.