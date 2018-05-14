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Россияне в плей-офф НХЛ: 10 очков Кузнецова в 5 матчах, 10-й гол Овечкина

Россияне в плей-офф НХЛ: 10 очков Кузнецова в 5 матчах, 10-й гол Овечкина
Хоккей / НХЛ

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз».

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 3 (1+2) очка и продлил серию с баллами до 5 игр — 10 (3+7) очков. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Заброшенная шайба стала 10-й для Овечкина в нынешнем плей-офф. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов провёл на площадке 22 минуты 44 секунды, нанёс 5 бросков и окончил матч с показателем полезности «+2». Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 6 секунд и отдал одну результативную передачу. Защитник хозяев Михаил Сергачёв нанёс 3 броска по воротам и окончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 37.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Василевский«Тампа»31 из 3783,82:60-2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Овечкин (н)«Вашингтон»1+1+20451-17.092-0
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+2+2040018%17.192-0
Кучеров (н)«Тампа»0+1-22200-18.060-2
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+20531-22.442-0
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-20322-18.100-2
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