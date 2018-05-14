Россияне в плей-офф НХЛ: 10 очков Кузнецова в 5 матчах, 10-й гол Овечкина

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз».
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 3 (1+2) очка и продлил серию с баллами до 5 игр — 10 (3+7) очков. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Заброшенная шайба стала 10-й для Овечкина в нынешнем плей-офф. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов провёл на площадке 22 минуты 44 секунды, нанёс 5 бросков и окончил матч с показателем полезности «+2». Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 6 секунд и отдал одну результативную передачу. Защитник хозяев Михаил Сергачёв нанёс 3 броска по воротам и окончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 37.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт в матче
|Счёт в серии
|Василевский
|«Тампа»
|31 из 37
|83,8
|2:6
|0-2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|+2
|0
|4
|5
|1
|-
|17.09
|2-0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+2
|+2
|0
|4
|0
|0
|18%
|17.19
|2-0
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|-2
|2
|2
|0
|0
|-
|18.06
|0-2
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+2
|0
|5
|3
|1
|-
|22.44
|2-0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|0
|3
|2
|2
|-
|18.10
|0-2