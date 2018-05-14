Россияне в плей-офф НХЛ: 10 очков Кузнецова в 5 матчах, 10-й гол Овечкина

Во втором финальном матче Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил 2:6 (2:1, 0:3, 0:2). Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кэпиталз».

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 3 (1+2) очка и продлил серию с баллами до 5 игр — 10 (3+7) очков. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей. Заброшенная шайба стала 10-й для Овечкина в нынешнем плей-офф. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов провёл на площадке 22 минуты 44 секунды, нанёс 5 бросков и окончил матч с показателем полезности «+2». Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 6 секунд и отдал одну результативную передачу. Защитник хозяев Михаил Сергачёв нанёс 3 броска по воротам и окончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 37.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Василевский «Тампа» 31 из 37 83,8 2:6 0-2