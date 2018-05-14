Россия — Словакия: известен состав команды Словакии на игру чемпионата мира

Сборная Словакии по хоккею назвала состав на шестой матч чемпионата мира 2018 года в Дании. Соперником подопечных Крэйга Рэмзи станет команда России. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Чильяк (Рыбар);

Секера — Чайковски, Криштоф — Юрчо — Надь;

Ярош — Дялога, Говорка — Бакош — Гашчак;

Граняк — Фегервары, Бондра — Буц— Освистана;

Яношик — Грман, Цингел — Кудрна — Марцинко.

Ранее стал известен состав команды Ильи Воробьёва.