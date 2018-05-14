Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Россия — Словакия: известен состав команды Словакии на игру чемпионата мира

Россия — Словакия: известен состав команды Словакии на игру чемпионата мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Словакии по хоккею назвала состав на шестой матч чемпионата мира 2018 года в Дании. Соперником подопечных Крэйга Рэмзи станет команда России. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Чильяк (Рыбар);
Секера — Чайковски, Криштоф — Юрчо — Надь;
Ярош — Дялога, Говорка — Бакош — Гашчак;
Граняк — Фегервары, Бондра — Буц— Освистана;
Яношик — Грман, Цингел — Кудрна — Марцинко.

Ранее стал известен состав команды Ильи Воробьёва.

Россия — Словакия: стал известен состав сборной России на матч ЧМ-2018 по хоккею
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент