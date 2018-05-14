Россия — Словакия: стал известен состав сборной России на матч ЧМ-2018 по хоккею

Сборная России по хоккею назвала состав на шестой матч чемпионата мира 2018 года в Дании. Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Словакии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Шестёркин (Кошечкин);

Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;

Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Дадонов;

Яковлев — Береглазов, Сошников— Шалунов— Мамин;

Трямкин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бучневич.

Напомним, нападающий Сергей Андронов пропустит матч из-за повреждения, полученного на утренней раскатке.