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Россия — Словакия: стал известен состав сборной России на матч ЧМ-2018 по хоккею

Россия — Словакия: стал известен состав сборной России на матч ЧМ-2018 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России по хоккею назвала состав на шестой матч чемпионата мира 2018 года в Дании. Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Словакии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Шестёркин (Кошечкин);
Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Дадонов;
Яковлев — Береглазов, Сошников— Шалунов— Мамин;
Трямкин, Барабанов — Каблуков — Михеев, Бучневич.

Напомним, нападающий Сергей Андронов пропустит матч из-за повреждения, полученного на утренней раскатке.

Россия — Словакия: нападающий Сергей Андронов не примет участия в матче
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