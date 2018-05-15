Кудашов: задача сборной России — лишить шведов шайбы

Тренер сборной России Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча с командой Швеции на чемпионате мира 2018 года по хоккею.

«У шведов неправильно выделять первое звено. Хотя есть классные исполнители. Прежде всего это мощная сбалансированная команда. Наша задача — лишить шведов шайбы и самим играть с шайбой. У нас есть свой план на игру. Следим за параллельной группой, изучаем возможных соперников. Мы учитываем все мнения в тренерском штабе, в том числе и шведа Ларса Юханссона. Окончательное же решение за главным тренером. В целом мы люди одной формации. Трямкин тренировался с неиграющим составом не потому, что не выйдет на игру со Швецией. Мы основывались на показателях и решили, что ему нужно выйти утром на лёд», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.