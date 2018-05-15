Карлсон: «Вашингтон» научился забивать первым, это даёт огромное преимущество

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением об удачных стартовых отрезках матчей в исполнении своей команды.



«Это то, о чем мы внутри коллектива говорили весь год. Возможно, потому, что раньше этот аспект как раз не был одной из наших сильных сторон. В матчах, в которых ты забиваешь первым, возникает другое ощущение. Нельзя сказать, что это совсем уж определяет характер игры, но если тебе удается открыть счет, особенно на выезде, ты получаешь огромное преимущество. В этом плей-офф мы довольно хорошо выступаем в гостях и довольно хорошо справляемся с задачей забить первыми. Так что скорее всего эти вещи взаимосвязаны», — цитирует игрока официальный сайт лиги.



Овечкин выбил десятку, а Кучеров психанул. Такой «Вашингтон» не остановить! Овечкин, Кузнецов и Уилсон продолжают уничтожать соперника.