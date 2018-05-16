Купер: когда «Тампа» больше всего нуждается в лидерах, Кучеров не подводит

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 1-2) в третьем матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции прокомментировал игру лидеров команды — Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса.

«Когда мы больше всего нуждаемся в наших лидерах, будь это четвёртый матч с «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз» или третья игра с «Вашингтоном», Кучеров и Стэмкос нас не подводят.

Наконец-то повели в счёте? Мы говорили об этом до матча: нам нужно хоть раз заставить их гнаться за событиями. Может быть, они начнут играть немного по-другому. Повести с разницей в несколько голов было очень важно для нас. Когда они сократили разрыв до 3:1, трибуны стали подпрыгивать и гнать их вперёд, но мы сумели снова качнуть игру в свою сторону. Когда Пойнт забил тот четвёртый гол, воздушный шарик лопнул», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.