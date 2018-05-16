Николишин, Ореховский и Степанов вошли в тренерский штаб московского «Динамо»

Состоялся совет директоров московского «Динамо», по результатам которого был определён новый состав тренерского штаба команды.
Помощниками главного тренера команды Владимира Воробьёва будут назначены Андрей Николишин, Олег Ореховский и Александр Степанов. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
Николишин в КХЛ работал в качестве главного тренера челябинского «Трактора» и хабаровского «Амура».
Ореховский в прошлом сезоне трудится в тренерском штабе ХК «Сочи». До этого он возглавлял «Витязь» и входил в тренерский штаб нижнекамского «Нефтехимика».
Степанов в сезоне-2017/18 работал в тренерском штабе МХК «Динамо».
Стал известен тренерский штаб московского «Динамо» на сезон-2018/19