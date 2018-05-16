Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Текстильщик» – «Торпедо-Владимир»
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Николишин, Ореховский и Степанов вошли в тренерский штаб московского «Динамо»

Николишин, Ореховский и Степанов вошли в тренерский штаб московского «Динамо»
Хоккей / КХЛ

Состоялся совет директоров московского «Динамо», по результатам которого был определён новый состав тренерского штаба команды.

Помощниками главного тренера команды Владимира Воробьёва будут назначены Андрей Николишин, Олег Ореховский и Александр Степанов. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Николишин в КХЛ работал в качестве главного тренера челябинского «Трактора» и хабаровского «Амура».

Ореховский в прошлом сезоне трудится в тренерском штабе ХК «Сочи». До этого он возглавлял «Витязь» и входил в тренерский штаб нижнекамского «Нефтехимика».

Степанов в сезоне-2017/18 работал в тренерском штабе МХК «Динамо».

Стал известен тренерский штаб московского «Динамо» на сезон-2018/19
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент