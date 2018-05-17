Сегодня, 17 мая, сборная России по хоккею проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира–2018, соперником будет команда Канады. Игра начнётся в 17:15 мск. Канадская команда на групповом этапе заняла третье место в группе B. Подопечные Билла Питерса одержали 5 побед (4 в основное время, 1 — в дополнительное) и потерпели 2 поражения (по 1 поражению в серии буллитов в основное время).

Лучшим снайпером канадской команды стал Коннор Макдэвид — 5 точных бросков, больше всего результативных передач также на счету Макдэвида — 8. Таким образом, он же стал лучшим бомбардиром национальной команды — 13 (5+8) очков. Чаще других угрожал воротам соперников Райан Ньюджент Хопкинс — 27 бросков в створ. Самыми полезными игроками национальной команды стал защитник Джоэл Эдмундсон («+10»).

По информации СМИ, ворота сборной Канады в матче с Россией будет защищать Дарси Кемпер. Он выиграл 2 матча из 5 на нынешнем турнире, пропуская 1,99 шайбы за игру и отражая 87,88% бросков.

Статистика игроков сборной Канады по итогам группового этапа ЧМ по хоккею-2018