Нападающий Дмитрий Кагарлицкий стал игроком московского «Динамо», информирует официальный сайт московского клуба. Соглашение заключено на один сезон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Дмитрий является воспитанником череповецкой «Северстали». Свою профессиональную карьеру хоккеист начал в 2006 году в подмосковном «Атланте». В мае 2010 года Кагарлицкий покинул подмосковную команду, после чего подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов», в которых успел поиграть как на уровне МХЛ, так и ВХЛ. 30 мая 2011 года нападающий заключил двухлетний контракт с новокузнецким «Металлургом», после которого один сезон провёл в донецком «Донбассе». С сезона-2014/2015 выступал за «Северсталь». 28-летний форвард в минувшем сезоне набрал 45 (17+28) очков в 55 матчах. В первом раунде плей-офф со СКА (0-4) Кагарлицкий забросил четыре шайбы и сделал одну передачу.