Тренеры сборной Канады наблюдали на разминке команд за действиями Шестёркина

Тренерский штаб сборной Канады наблюдал за действиями вратаря сборной России Игоря Шестёркина во время бросковых упражнений на предматчевой разминке перед матчем Россия — Канада в четвертьфинале чемпионата мира—2018. Как только в воротах появлялся Василий Кошечкин, тренеры канадцев переключили внимание на свою команду, а затем покинули скамейку.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018



Ранее стало известно, что ворота сборной России в матче с Канадой будет защищать Шестёркин, а не Кошечкин, который считался основным вратарём российской команды.

Россия решила удивить Канаду – главная четвертьфинальная битва ЧМ! LIVE Команда Ильи Воробьёва сыграет с Канадой на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.