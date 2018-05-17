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Тренеры сборной Канады наблюдали на разминке команд за действиями Шестёркина

Тренеры сборной Канады наблюдали на разминке команд за действиями Шестёркина
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Тренерский штаб сборной Канады наблюдал за действиями вратаря сборной России Игоря Шестёркина во время бросковых упражнений на предматчевой разминке перед матчем Россия — Канада в четвертьфинале чемпионата мира—2018. Как только в воротах появлялся Василий Кошечкин, тренеры канадцев переключили внимание на свою команду, а затем покинули скамейку.

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Ранее стало известно, что ворота сборной России в матче с Канадой будет защищать Шестёркин, а не Кошечкин, который считался основным вратарём российской команды.

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