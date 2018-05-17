Георгиев: прошлым летом я не знал, где буду играть, год в НХЛ стал уникальным

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал, что ещё прошлым летом он не знал, что будет играть в НХЛ.



«Это был долгий путь. Прошлым летом я не знал, останусь играть в Финляндии или отправлюсь куда-то ещё. Год в НХЛ стал уникальным опытом. Я не мог представить, что проведу сразу 10 игр в основном составе команды. Мне понравилось здесь, я впитывал новый опыт каждую секунду. Теперь я знаю, что могу играть на таком уровне.



Я приехал сюда в хорошей форме и с самого начался старался играть в хороший хоккей. Здесь было всё совершенно новое, новая лига и страна, это было очень интересно", — цитирует вратаря официальный сайт клуба.