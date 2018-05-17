Россия — Канада: канадцы забросили вторую шайбу, снова после удаления Андронова

Во втором периоде четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными России и Канады канадская команда забросила вторую шайбу. Точным броском в большинстве отметился Райан Ньюджент-Хопкинс, как и в случае с первым голом, на скамейке штрафников находился Сергей Андронов.



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России почти сразу удалось отыграть одну шайбу, голом отметился Илья Михеев. Счёт в матче 2:1 в пользу Канады, продолжается второй период.

Россия уступает Канаде в главной четвертьфинальной битве ЧМ! LIVE Команда Ильи Воробьёва играет с Канадой на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.