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Россия — Канада: канадцы забросили вторую шайбу, снова после удаления Андронова

Россия — Канада: канадцы забросили вторую шайбу, снова после удаления Андронова
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Во втором периоде четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными России и Канады канадская команда забросила вторую шайбу. Точным броском в большинстве отметился Райан Ньюджент-Хопкинс, как и в случае с первым голом, на скамейке штрафников находился Сергей Андронов.

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России почти сразу удалось отыграть одну шайбу, голом отметился Илья Михеев. Счёт в матче 2:1 в пользу Канады, продолжается второй период.

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