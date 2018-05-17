Орлов: «Вашингтон» должен быть умнее, не хватать дурацких удалений

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов заявил, что команде следует меньше удаляться в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-1).



«Мы должны быть умнее и не хватать дурацких удалений. У соперника хорошее большинство, которое они реализовали во всех трёх матчах. Стэмкос и Кучеров всегда ищут возможности отпасовать друг другу под бросок, и нам следует об этом помнить.



К тому же они хорошо двигаются, но мы всё равно должны оказывать на них достаточное давление, чтобы не дать им времени сделать то, что они хотят. Нам нужно придерживаться нашего плана на игру и занимать правильные позиции», – цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.