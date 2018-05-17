Россия — Канада: матч посетили 9017 зрителей

Сборная России потерпела поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ. Матч на «Роял-Арене» посетили 9017 зрителей.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею—2018



У россиян голами отметились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артём Анисимов, в составе Канады шайбы сумели забросить Колтон Парэйко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Пьер-Люк Дюбуа и Райан О`Райлли.

Россия уступила Канаде в главной четвертьфинальной битве ЧМ! LIVE Команда Ильи Воробьёва играет с Канадой на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.