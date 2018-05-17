Питерс: отдадим должное русским, а овертайм лучше играть «пять на пять»

Главный тренер сборной Канады Билл Питерс подвёл итоги матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею со сборной России (5:4 ОТ).

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

«Тройка Макдэвида хороша, но нам нужны были все четыре звена. На турнире нам нужны эффективные действиях всех игроков, и я рад, что хорошо работает спецбригада меньшинства, они были очень хороши. Конечно, матч Россия — Канада — это особое событие для игроков. У нас подрастает новое поколение, которому также важны победные традиции. Мы играли в свой хоккей, действовали технично. В целом это было очень здорово — две классные сборные доиграли до овертайма в матче плей-офф чемпионата мира. Я был бы рад, если бы дополнительное время играли «пять на пять», как в плей-офф НХЛ. Надо отдать должное России, которая отыгрывалась в ходе всего матча», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.