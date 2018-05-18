Орлов забросил вторую шайбу в плей-офф

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов открыл счет в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй Лайтнинг». 26-летний россиянин на 5-й минуте первого периода поразил ворота своего соотечественника Андрея Василевского. Теперь на счету Орлова 8 (2+6) очков в плей-офф.

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Хоккеисты «Тампа-Бэй» отыгрались спустя минуту усилиями Брейдона Пойнта. Спустя еще три минуты Стивен Стэмкос вывел гостей вперед, завершив многоходовую комбинацию «молний» в большинстве. В матче идёт первый период.