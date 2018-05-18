Киселевич – об интересе клубов НХЛ: сейчас буду думать, пока ничего не решил

Защитник сборной России и ЦСКА Богдан Киселевич после поражения от сборной Канады (4:5 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года ответил на вопрос, где он продолжит свою карьеру.

«Насколько важно найти клуб, который хочет меня? Я это сейчас и ищу. Только вчера поговорил с агентами, до этого просто не было времени. Сначала была Олимпиада и подготовка к ней, потом плей-офф и сразу чемпионат мира. Не хотелось распыляться в своих мыслях. Прилечу в Москву, и поговорим со всеми. Пока ничего не решил. Английский язык? У меня хороший английский», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.