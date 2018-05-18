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Грёнборг: позор, что на ЧМ-2018 столько симулянтов, это разрушает хоккей

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Грёнборг: позор, что на ЧМ-2018 столько симулянтов, это разрушает хоккей
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Грёнборг обратил внимание на проблему симуляций во время чемпионата мира—2018.

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«Наш четвертьфинальный матч выглядел так, как хотела Латвия. Опытные тренеры в другой команде, они хорошо жонглировали доверчивостью судей. Это позор, что мы не играли в хоккей. Каждый раз, когда готовимся к игре… Да у нас даже есть полный скаутский отчёт, как игроки соперника симулируют. Уверен, судьи должны также иметь подобные отчёты скаутов о симулянтах. Мы должны стыдить тех, кто этим занимается. Это разрушает спорт. Мне грустно, когда такие вещи случаются. И я не единственный, кто «наслаждался» этим во время ЧМ-2018. Это позор», — цитирует Грёнборга Hockey Sverige.

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