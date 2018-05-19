Форвард сборной Канады Шварц получил травму и больше не сыграет на ЧМ

Форвард «Сент-Луиз Блюз» и сборной Канады Джейден Шварц не сможет больше помочь своей национальной команде на чемпионате мира по хоккею в Дании.

«Джейден Шварц получил травму верхней части тела и пропустит оставшиеся игры своей национальной сборной на чемпионате мира в Дании. Травма не повлияет на его подготовку к сезону в тренировочном лагере «Блюз», который стартует в сентябре», — сообщает официальный «твиттер» клуба.

Полуфинальный матч между сборными Канады и Швейцарии состоится 19 мая.

Фото также доступно в официальном «твиттере» «Сент-Луис Блюз».