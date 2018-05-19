«Каролина» может обменять Фолка и Скиннера

Защитник Джастин Фолк и нападающий Джефф Скиннер вызывают интерес в НХЛ в качестве кандидатов на возможный обмен, а «Каролина Харрикейнз» ищет голкипера. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Дон Уодделл.



«Нам надо проанализировать весь состав команды. Мы не попадаем в плей-офф вот уже девять лет, а некоторые ребята играют здесь по пять, шесть, а то и семь лет. Это не значит, что они плохие хоккеисты — Скиннер и Фолк входят в число лидеров команды. Но мы хотим измениться, а когда происходят изменения, надо убедиться, что двигаешься в правильном направлении и принимаешь правильные решения. Конечно, ими интересуются. Я сказал практически всем коллегам, что мы будем меняться. В такой ситуации все клубы интересуются нашими лучшими игроками. Но речь идёт не только об этих хоккеистах, но и других», — цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.

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