Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 20 мая: финальные матчи турнира

Сегодня, 20 мая, в датском Копенгагене состоятся финальные матчи чемпионата мира 2018 года по хоккею. В матче за бронзовые медали силами будут мериться сборные Канады и США. Во встрече за золото Швеция встретится с неожиданным противником — сборной Швейцарии. Эти команды уже встречались в финале чемпионата мира 2013 года. Тогда уверенную победу одержали шведы со счётом 5:1.
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Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею – 2018
16:45 (мск). США — Канада
Канадцы снова в шоке. Главная сенсация чемпионата мира
Швейцария сотворила сенсацию и вышла в финал ЧМ, где сыграет со Швецией.