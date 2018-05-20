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Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 20 мая: финальные матчи турнира

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Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 20 мая: финальные матчи турнира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 20 мая, в датском Копенгагене состоятся финальные матчи чемпионата мира 2018 года по хоккею. В матче за бронзовые медали силами будут мериться сборные Канады и США. Во встрече за золото Швеция встретится с неожиданным противником — сборной Швейцарии. Эти команды уже встречались в финале чемпионата мира 2013 года. Тогда уверенную победу одержали шведы со счётом 5:1.

Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею – 2018

16:45 (мск). США — Канада

ЧМ-2018
20 мая 2018, воскресенье. 16:45 МСК
США
Канада

21:15. Швеция — Швейцария

ЧМ-2018
20 мая 2018, воскресенье. 21:15 МСК
Швеция
Швейцария
Канадцы снова в шоке. Главная сенсация чемпионата мира
Швейцария сотворила сенсацию и вышла в финал ЧМ, где сыграет со Швецией.
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