Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Валенсия» — «Депортиво»
Матч-центр:
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2018 /

Челиос, Альфредссон, Липман и ещё пять человек введены в Зал славы ИИХФ

ЧМ-2018
ЧМ-2018
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Челиос, Альфредссон, Липман и ещё пять человек введены в Зал славы ИИХФ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Стали известны восемь хоккеистов и функционеров, которые вошли в Зал славы ИИХФ.

Нападающие Даниэль Альфредссон (Швеция), Йере Лехтинен (Финляндия), защитники Роб Блэйк (Канада) и Крис Челиос (США) введены в Зал славы ИИХФ как регулярные члены за вклад в развитие хоккея. Кроме того, той же чести удостоились бывший судья и инспектор Боб Нэдин (Канада) и функционер Филип Лакарьер (Франция).

Приз имени Ричарда Торриани (за вклад в успехи национальной команды в соревнованиях ИИХФ) вручен Йесперу Дамгорду, защитнику сборной Дании. Приз имени Поля Луака (за службу международному хоккею) получил Киров Липман, многолетний глава федерации хоккея Латвии.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере» ИИХФ.

Фазель: чемпионаты мира не вернутся в Северную Америку
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2018
Все новости RSS
Партнерский контент