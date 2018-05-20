Челиос, Альфредссон, Липман и ещё пять человек введены в Зал славы ИИХФ

Стали известны восемь хоккеистов и функционеров, которые вошли в Зал славы ИИХФ.

Нападающие Даниэль Альфредссон (Швеция), Йере Лехтинен (Финляндия), защитники Роб Блэйк (Канада) и Крис Челиос (США) введены в Зал славы ИИХФ как регулярные члены за вклад в развитие хоккея. Кроме того, той же чести удостоились бывший судья и инспектор Боб Нэдин (Канада) и функционер Филип Лакарьер (Франция).



Приз имени Ричарда Торриани (за вклад в успехи национальной команды в соревнованиях ИИХФ) вручен Йесперу Дамгорду, защитнику сборной Дании. Приз имени Поля Луака (за службу международному хоккею) получил Киров Липман, многолетний глава федерации хоккея Латвии.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере» ИИХФ.